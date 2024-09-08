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Spor

Kayserispor'da seçimli olağanüstü genel kurul ertelendi

Kayserispor sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile seçimli olağanüstü genel kurul toplantısının 15 Eylül Pazar günü yapılacağını duyurdu.

AA8 Eylül 2024 Pazar 11:52 - Güncelleme:
Kayserispor'da seçimli olağanüstü genel kurul ertelendi
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle 15 Eylül Pazar gününe ertelendi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Olağanüstü genel kurulumuz ertelendi. Bilindiği üzere bugün gerçekleşmesi beklenen genel kurulumuz yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 15 Eylül Pazar gününe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Ligin 2. haftasında evinde Net Global Sivasspor'a 2-1 yenilen Kayserispor'da, Başkanı Ali Çamlı maçın ardından genel kurul kararı aldıklarını açıklamıştı.

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