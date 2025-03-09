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Spor

Kayserispor'da Sergej Jakirovic etkisi

Kayserispor; yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic ile çıktığı 6 maçta hanesine 11 puan yazdırdı.

IHA9 Mart 2025 Pazar 10:42 - Güncelleme:
Kayserispor'da Sergej Jakirovic etkisi
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Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, son 6 maçtan 11 puan topladı. Ligin ikinci yarısının ilk haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşan ve bu müsabakayı 5-2 kaybeden Kayserispor, sonrasında çıktığı 6 maçta 1 kez yenildi. Sivasspor yenilgisi sonrasında teknik direktör değişikliğine giden ve Boşnak Teknik Adam Sergej Jakirovic ile yola devam eden Kayserispor, oynadığı 6 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik 1 yenilgi elde etti. Hanesine 11 puan yazdıran Kayserispor, sadece Beşiktaş'a mağlup oldu.

Kayserispor'un yeni teknik direktörü Jakirovic ile çıktığı maçlar ve neticeleri şöyle;

Kayserispor-Trabzonspor: 0-0

Kayserispor-Konyaspor: 3-2

Eyüpspor-Kayserispor: 1-1

Kayserispor-Göztepe: 1-0

Beşiktaş-Kayserispor: 2-0

Kayserispor-Başakşehir: 3-1

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