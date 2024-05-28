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Spor

Kayserispor'da sezonun en golcüsü: Mame Thiam

Süper Lig'de 38 müsabakaya çıkan Kayserispor, rakip filelere 44 gol atarken takımda en golcü isim Mame Thiam oldu.

IHA28 Mayıs 2024 Salı 09:14 - Güncelleme:
Kayserispor'da sezonun en golcüsü: Mame Thiam
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Kayserispor, Süper Lig 2023-2024 sezonunda oynadığı 38 maçta 44 gol atma başarısı gösterdi. Rakiplerine karşı 11 müsabakada galibiyet sevinci yaşayan Kayserispor'da en golcü isimler yabancı oyuncular oldu.

Kayserispor forması ile 2023-2024 futbol sezonunda en çok gol atan isim Senegalli futbolcu Mame Thiam oldu. Ara transfer döneminde takımdan ayrılan Thiam 15 gole imza koyarken, ikinci en çok gol atan isim ise Aylton Boa Morte oldu. BoaMorte, forma giydiği maçlarda 8 gol attı. Carlos Mane de 5 gol kaydetti.

Süper Lig'de Kayserispor'un 44 golünü atan isimler ise şu şekilde: Mame Thiam 15 gol, Aylton Boa Morte 8 gol, Carlos Mane 5 gol, Ali Karimi 3 gol, Bahoken 3 gol, Mehti Bourabia 3 gol, Nazon 2 gol, Julian Jeanvier, Joseph Attamah, Eray Özbek, Miguel Cardoso ve Anthony Uzodimma ise 1'er gol attı.

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