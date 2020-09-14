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Spor

Kayserispor'da siftah Kvrzic'ten

Hes Kablo Kayserispor'un 2020-2021 sezonun Süper Lig'deki ilk golünü Zoran Kvrzic attı.

IHA14 Eylül 2020 Pazartesi 09:26 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 09:26
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Süper Lig’in ilk haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşan Hes Kablo Kayserispor’da sezonun ilk golünü Zoran Kvrzic kaydetti. Geçen sezonun devre arasında transfer edilen Boşnak futbolcu, ligin ilk hafta maçında golle buluştu.

Geçen sezon ligde Kayserispor formasını 10 kez giymesine rağmen gol atamayan 32 yaşındaki Zoran Kvrzic, ilk hafta maçının 2. dakikasında sağ ayağı ile hem takımının hem kendisinin ilk golünü kaydetti. Zoran’ın attığı bu gol Hes Kablo Kayserispor’a ilk haftada 3 puanı kazandırdı.

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