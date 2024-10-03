Kayserispor'da Sinan Kaloğlu dönemi

Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Kayserispor'da teknik direktör arayışı sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı ekip, son olarak Gençlerbirliği'nde görev alan Sinan Kaloğlu ile anlaşmaya vardığını açıkladı.



İŞTE KAYSERİSPOR'UN AÇIKLAMASI

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Sinan Kaloğlu. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile anlaşmıştır. Anlaşmanın hem Sinan Kaloğlu'na hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaloğlu, geçen sezon Gençlerbirliği'nde görev yapmıştı.