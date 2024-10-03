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Spor

Kayserispor'da Sinan Kaloğlu dönemi

Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Kayserispor, teknik direktörlük görevine Sinan Kaloğlu'nu getirdiğini açıkladı.

3 Ekim 2024 Perşembe 20:56 - Güncelleme:
Kayserispor'da Sinan Kaloğlu dönemi
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Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Kayserispor'da teknik direktör arayışı sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı ekip, son olarak Gençlerbirliği'nde görev alan Sinan Kaloğlu ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

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Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Sinan Kaloğlu. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile anlaşmıştır. Anlaşmanın hem Sinan Kaloğlu'na hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaloğlu, geçen sezon Gençlerbirliği'nde görev yapmıştı.

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