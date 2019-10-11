Kayserispor'da teknik direktörlüğe Samet Aybaba getirildi
Kayserispor, teknik direktörlük görevine Samet Aybaba'nın getirildiğini açıkladı
Kayserispor'da Hikmet Karaman'dan boşalan teknik direktörlük görevine Samet Aybaba'nın getirildiği açıklandı.
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