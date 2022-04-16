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Spor

Kayserispor'da Trabzonspor maçı mesaisi başladı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Kayserispor'da maçın hazırlıklarına başlandı.

AA16 Nisan 2022 Cumartesi 22:20 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 22:20
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Yukatel Kayserispor, 19 Nisan Salı günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Ligde son oynanan maçta Çaykur Rizespor karşısında forma giyen futbolcular takımdan ayrı yenilenme antrenmanı yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından gerçekleştirilen dayanıklılık koşularıyla idmanı tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekip, çalışmalarına yarın devam edecek.

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