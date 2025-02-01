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Spor

Kayserispor'da Trabzonspor maçı öncesi kriz: 6 oyuncu forma giyemeyecek

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak Kayserispor'da 6 futbolcu bugün forma giyemeyecek.

IHA1 Şubat 2025 Cumartesi 09:55 - Güncelleme:
Kayserispor'da Trabzonspor maçı öncesi kriz: 6 oyuncu forma giyemeyecek
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Bugün sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Kayserispor'da 6 futbolcu forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak Kayserispor'da 6 futbolcu bugün sahaya çıkamayacak. Sakatlığı bulunan Lionel Carole, Anthony Uzodimma, Julian Jeanvier ile Eray Özbek, kırmızı kart cezalısı Joseph Attamah ile Stephane Bahoken bugün oynanacak Kayserispor-Trabzonspor maçında sarı kırmızılı formayı giyemeyecek. Majid Hosseini'nin yedeklerde olacağı müsabakada kaleci Bilal'in eldivenleri giyeceği Arif Kocaman'ın da stoper mevkiinde oynayacağı alınan bilgiler arasında.

Kayserispor'un sahaya Bilal Bayezit, Gökhan Sazdağı, Arif Kocaman, Dimitrios Kolovetsios, Hasan Ali Kaldırım, Ali Karimi, Kartal Kayra, Ramazan Civelek, Carlos Mane, Miguel Cardoso, Duckens Nazon onbiri ile çıkması tahmin ediliyor.

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