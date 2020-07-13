İSTANBUL 23°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Temmuz 2020 Pazartesi / 22 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8677
  • EURO
    7,798
  • ALTIN
    400.065
  • BIST100
    117824
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor'da Yasir Subaşı kadrodan çıkartıldı
Spor

Kayserispor'da Yasir Subaşı kadrodan çıkartıldı

Hes Kablo Kayserispor takımında Yasir Subaşı, Gaziaantep FK maçı kadrosundan çıkarıldı.

IHA13 Temmuz 2020 Pazartesi 16:40 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 16:40
ABONE OL

Süper Lig’in 32.hafta maçında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor’da Yasir Subaşı, maç kadrosundan çıkarıldı. Bugün Kadir Has Stadı’nda oynayacakları müsabaka öncesinde son çalışmasını bugün sabah gerçekleştiren sarı kırmızılı takımda sol kanat oyuncusu Yasir Subaşı’nın forma giyemeyeceği kesinleşti.

Çaykur Rizespor ile oynanan maçta ayağına darbe alan ve sonrasında sol ayak bileğinde ödem oluşan Yasir Subaşı, ağrılarından ötürü Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.