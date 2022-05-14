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Spor

Kayserispor'da Yeni Malatyaspor maçı öncesi 3 eksik

Süper Lig'de bugün Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Kayserispor'da, sakatlıkları devam eden Mert Çetin, Mario Gavranovic ve Bernard Mensah forma giymeyecek

IHA14 Mayıs 2022 Cumartesi 09:15 - Güncelleme:
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, bugün saat 19.00'da sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, 3 puan için sahaya çıkacak.

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, bugün sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Ligin 37. hafta maçında sahasında oynayacağı zorlu müsabaka için hazırlıklarını dün tamamlayan sarı kırmızılılarda hedef 3 puan.

Yeni Malatyaspor maçında sakatlıkları devam eden Mert Çetin, Mario Gavranovic ve Bernard Mensah forma giymeyecek. Kayserispor ile Yeni Malatyaspor maçında Cihan Aydın düdük çalacak.

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