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Spor

Kayserispor'dan 2025'in ilk galibiyeti

Kayserispor, 2025 yılının ilk galibiyetini aldı. Sarı kırmızılılar, hem ligin ikinci yarısında hem de yeni teknik direktörü ile ilk 3 puanını da almış oldu.

IHA9 Şubat 2025 Pazar 10:12 - Güncelleme:
Kayserispor'dan 2025'in ilk galibiyeti
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Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Kayserispor; sahasında oynadığı Konyaspor maçını 3-2 kazanarak moral bulurken, 2025 yılının da ilk galibiyetini aldı. Ligin ikinci yarısında oynadığı 5. maçında kazanmayı başaran sarı kırmızılılar, yeni teknik direktörü ile de çıktığı ikinci maçında ilk galibiyete imza attı. Kayserispor, 2025 yılı itibariyle başlayan ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta 2 beraberlik, 2 yenilgi alırken 1 kez de kazandı. Kayserispor'un 2025 yılında oynadığı maçlar ve neticeleri şöyle:

05.01.2025 Bodrum FK-Kayserispor 1-1

11.01.2025 Kayserispor-Samsunspor 0-1

25.01.2025 Sivasspor-Kayserispor 5-2

01.02.2025 Kayserispor-Trabzonspor 0-0

08.02.2025 Kayserispor-Konyaspor 3-2

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