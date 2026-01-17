Kayserispor'dan 3 transfer takviyesi

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, transfer tahtasının açılmasının ardından 3 oyuncu ile anlaşmaya vardı.

Kayserispor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'dan Sam Matter'i renklerine bağladı. Daha önce anlaşmaya varılan 22 yaşındaki İngiliz futbolcu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı. Kayserispor, transferin resmiyet kazandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, "Sam Mather ile Kulübümüz arasında 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, bir başka Premier Lig temsilcisi Manchester City'den Jadel Katongo ile de 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun Kayserispor'a katılmasından duyulan memnuniyet dile getirilirken, Katongo'nun dinamizmi ve potansiyeliyle takıma önemli katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi. Transfer tahtasının açılmasının ardından kadrosunu güçlendirmeye devam eden Kayserispor, Jadel Katongo'nun ligin ikinci yarısında takıma ivme kazandırması bekleniyor.

Savunma hattına da takviye yapan takım, Gaziantep FK forması giyen stoper Semih Güler ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten Semih ile ilgili yapılan açıklamada tecrübeli savunmacı ile anlaşmaya varıldığı belirtilirken, Semih Güler'in 2,5 yıllık imzayı attığını duyurdu. 32 yaşındaki defans oyuncusu, Kayserispor forması altında başarılı olmak için çabalayacağını ifade etti.