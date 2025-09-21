İSTANBUL 26°C / 19°C
Spor

Kayserispor'dan 5 maçta 4 beraberlik

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor bu sezon çıktığı 5 karşılaşmanın 4'ünde rakipleriyle berabere kaldı.

AA21 Eylül 2025 Pazar 13:23 - Güncelleme:
Kayserispor'dan 5 maçta 4 beraberlik
Trendyol Süper Lig çıktığı 5 maçta rakipleriyle 4 kez yenişemeyen Zecorner Kayserispor, adeta beraberliğe "abone" oldu.

Bir maçı eksik Kayseri temsilcisi, 6'ıncı haftası geride kalan ligde 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 4 puan topladı.

Sarı-kırmızılılar, ligde RAMS Başakşehir, Kocaelispor ve Hesap.com Antalyasporla ile deplasmanda, Göztepe'yle de sahasında 1-1 berabere kaldı.

Kayseri ekibi, ligin 3. haftasında Galatasaray'a sahasında 4-0 mağlup olarak tek yenilgisini aldı.

Bu periyotta yalnızca 4 kez rakip fileleri sarsan Kayserispor, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.

Bu sezon galibiyetle tanışamayan sarı-kırmızılılar, 24 Eylül Çarşamba günü erteleme maçında Beşiktaş'ı konuk edecek.

