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Spor

Kayserispor'dan Amedspor'a transfer

Yukatel Kayserispor'un bünyesinde bulunan Taner Gümüş, Amedspor'a transfer oldu.

IHA23 Temmuz 2022 Cumartesi 14:07 - Güncelleme:
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Kayserispor, kadrosunda bulunan futbolculardan Taner Gümüş'ü 2. Lig takımlarından Amed Sportif'e verdi. Amed Sportif kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda bu transferin gerçekleştiğini ifade ederek sarı kırmızılı kulübe de göstermiş olduğu ilgiden ötürü teşekkür etti.

Taner Gümüş 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında Amedspor forması giyecek. Kayserispor alt yapısında yetişen 21 yaşındaki Taner Gümüş, geçtiğimiz sezonlarda Çengelköyspor, Şanlıurfaspor, Isparta 32 takımlarında oynamıştı.

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