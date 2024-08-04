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Spor

Kayserispor'dan Burak Yılmaz açıklaması

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Teknik Direktör Burak Yılmaz'ın görevinin başında olduğunu söyledi.

IHA4 Ağustos 2024 Pazar 13:27 - Güncelleme:
Kayserispor'dan Burak Yılmaz açıklaması
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın istifa ettiği haberlerinin çıkması üzerine Başkan Ali Çamlı kulübün resmi hesaplarından açıklama yaptı. Burak Yılmaz'ın görevinin başında olduğunu belirten Kayserispor Başkanı Ali Çamlı yaptığı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz ile ilgili basına yansıyan istifa haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kıymetli hocamız Burak Yılmaz görevinin başındadır.

Geçen sezonun ortasından bugüne kadar hocamız ile istişareli olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kasıtlı ve fitne oluşturmak için ortaya atılan iddiaları doğru bulmuyoruz. Hangi odaklar tarafından yapılarsa yapılsın Kayserispor'da oluşturduğumuz aile ortamının bozulmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğimizin de bilinmesini istiyorum.

Biz büyük Kayserispor ailesi olarak yeni sezonda başarılı olabilmek adına fedakarca çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimize hayırlı pazarlar diliyorum" dedi.

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