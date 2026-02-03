İSTANBUL 6°C / 2°C
Spor

Kayserispor'dan forvet hamlesi: Fedor Chalov

Kayserispor, PAOK forması giyen forvet oyuncusu Fedor Chalov ile anlaştı. Chalov'un yarın Kayseri'de olması bekleniyor.

3 Şubat 2026 Salı 19:02
Kayserispor'dan forvet hamlesi: Fedor Chalov
Kayserispor, PAOK forması giyen forvet oyuncusu Fedor Chalov ile anlaştı. Chalov'un yarın Kayseri'de olması bekleniyor.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor forvete takviye yaptı. Küme düşme hattı içerisinde yer alan sarı-kırmızılılar son olarak PAOK forması giyen Rus forvet Fedor Chalov ile her konuda anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki tecrübeli oyuncunun yarın Kayseri'ye gelerek, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

PAOK forması ile 24 maça çıkan Rus forvet Fedor Chalov, 3 gol atarken 1 asist yaptı.

Popüler Haberler
