İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2026 Pazar / 13 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9493
  • EURO
    51,9846
  • ALTIN
    7435.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor'dan hakem tepkisi: 3 puanımız gasp edildi
Spor

Kayserispor'dan hakem tepkisi: 3 puanımız gasp edildi

Kayserispor, Gençlerbirliği maçında iptal edilen gol sonrası hakem ve VAR kararlarına sert tepki gösterdi. Sarı-kırmızılılar TFF'ye başvuracaklarını ve VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti.

HABER MERKEZİ1 Mart 2026 Pazar 18:50 - Güncelleme:
Kayserispor'dan hakem tepkisi: 3 puanımız gasp edildi
ABONE OL

Süper Lig'de Gençlerbirliği ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Kayserispor, bu maçın ardından bir açıklama yaptı.

Kayserispor, bu maçtaki hakem kararlarına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk ve VAR ekibi tarafından verilen, hiçbir futbol aklıyla izah edilemeyecek ofsayt kararı; maçın kaderini doğrudan değiştirmiş, kulübümüzün hanesine yazılması gereken 3 puanı gasp etmiştir." denildi.

Kayserispor'un açıklamasının tam metni şu şekilde:

"Kayserispor olarak, Gençlerbirliği karşısında sahada alın terimizle kazandığımız mücadelenin hakem kararlarıyla gölgelenmesini asla kabul etmiyoruz.

Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk ve VAR ekibi tarafından verilen, hiçbir futbol aklıyla izah edilemeyecek ofsayt kararı; maçın kaderini doğrudan değiştirmiş, kulübümüzün hanesine yazılması gereken 3 puanı gasp etmiştir.

Bu karar bir "yorum farkı" değil, açık ve net bir hak kaybıdır. VAR sistemi hataları azaltmak için vardır; hatayı büyütmek için değil. Tüm Türkiye'nin izlediği bir pozisyonda, bu denli bariz bir yanlışın nasıl verildiği ve VAR müdahalesinin neden doğru şekilde yapılmadığı kamuoyuna açıklanmalıdır.

Kayserispor sahada mücadele ederken masa başında puan kaybetmeye razı olmayacaktır.

Bu doğrultuda:

-Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvurumuzu yapacağımızı,

-VAR kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılmasını talep ettiğimizi,

-Hakem performansının en üst düzeyde incelenmesini istediğimizi açıkça ilan ediyoruz.

Türk futbolunda adalet herkes için gereklidir. Bugün Kayserispor'a yapılan haksızlık, yarın başka bir kulübün başına gelebilir.

Camia olarak hakkımızı sonuna kadar savunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

ÖNERİLEN VİDEO

Gaz tüpü bomba gibi patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.