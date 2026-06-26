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Spor

Kayserispor'dan İlhan Parlak iddialarına yalanlama

Kayserispor, Genel Koordinatör İlhan Parlak'ın istifa ettiği yönündeki iddiaları yalanladı.

IHA26 Haziran 2026 Cuma 02:26 - Güncelleme:
Kayserispor'dan İlhan Parlak iddialarına yalanlama
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Kayserispor Kulübü tarafından bazı basın yayın organlarında Genel Koordinatör İlhan Parlak hakkında çıkan istifa iddialarıyla ilgili açıklama yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, "Kayserispor ile genel koordinatörlük görevi için sözleşme imzalayan İlhan Parlak'ın istifa kararı aldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu haber tamamen asılsız olup, kamuoyunu yanıltmaya yönelik niteliktedir. Kulübümüz bünyesinde görev dağılımı ve personel süreçlerine ilişkin gelişmeler, her zaman olduğu gibi yalnızca Kayserispor Kulübü'nün resmî kanalları aracılığıyla duyurulmaktadır. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş bu tür haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

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