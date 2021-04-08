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Spor

Kayserispor'dan kripto para anlaşması

Bir futbol kulübü adına daha kripto para oluşturuluyor. Bitexen Teknoloji A.Ş., Adana Demirspor'un ardından Kayserispor ile teknoloji iş birliğine imza attı.

DHA08 Nisan 2021 Perşembe 13:07 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 13:07
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Bitexen Teknoloji A.Ş., Kayserispor ile bir teknoloji iş birliğine imza attı. Bu anlaşmaya göre, Bitexen Teknoloji AŞ tarafından, Kayserispor'a ait bir mobil uygulama ve kripto para oluşturulacak.

İTÜ ARI Teknokent'te geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye'de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alan Bitexen Teknoloji A.Ş. ile Süper Lig'in önemli takımlarından Kayserispor arasında bir teknoloji iş birliği imzalandı. Kayserilileri ve Kayserispor taraftarlarını kripto parayla tanıştırmayı hedefleyen Bitexen Teknoloji, Kayserispor için oluşturacağı uygulamayla da çeşitli avantajlar sunmayı hedefliyor.

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