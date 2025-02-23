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Spor

Kayserispor'dan kritik 3 puan

Süper Lig'in düşme hattında bulunan Kayserispor, Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

HABER MERKEZİ23 Şubat 2025 Pazar 15:38 - Güncelleme:
Kayserispor'dan kritik 3 puan
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Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe'yi konuk etti. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi takım 1-0 kazandı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 44. dakikada Haitili forveti Duckens Nazon attı.

Kayseri ekibi bu sonuçla Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Sarı kırmızılılar bu süreçte 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Göztepe'nin ise galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Son olarak 19 Ocak'ta Antalyaspor'u 1-0 yenen İzmir temsilcisi, bu müsabakanın ardınan 3 yenilgi, 1 beraberlik aldı.

Kayserispor 24 puanla 16. sırada yer alırken, 35 puanda kalan Göztepe ise 6. basamakta bulunuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

31. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Nazon'un ilk rakibini geçtikten sonra şutunda, savunma yatarak kaleye yönelen topu uzaklaştırdı.

38. dakikada Göztepe savunmasının uzaklaştırdığı topu önünde bulan Kartal Kayra Yılmaz'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

44. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Cardoso'nun şutunda, top direkten döndü. Meşin yuvarlağı iyi takip eden Nazon altıpas üzerinde topu ağlarla buluşturdu: 1-0

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