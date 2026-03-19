Kayserispor'dan kümede kalma yolunda kritik 3 puan

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kayserispor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Kayserispor, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçı 1-0'lık skorla kazandı.

Fatih Karagümrük, 37. dakikada Matias Kranevitter'in kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol çıkmadı ve ilk devre 0-0 sona erdi.

Kayserispor, 66. dakikada German Onugkha'nın attığı golle Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

MOE İLE LİGDE İLK GALİBİYET

Kayserispor, bu galibiyetle birlikte teknik direktörü Erling Moe ile ligde çıktığı dördüncü maçta ilk galibiyetini elde etti.

Bu sonucun ardından Kayserispor, 23 puana yükseldi. Fatih Karagümrük, 17 puanda kaldı.

Kayserispor, milli aranın ardından Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u konuk edecek.