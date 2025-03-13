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Spor

Kayserispor'dan ''maç günü'' tepkisi

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da başkan Nurettin Açıkalın, TFF'nin belirlediği 29 ve 30. hafta maç takvimini eleştirerek rakipleriyle aynı günde maç oynamak istediklerini dile getirdi.

AA13 Mart 2025 Perşembe 00:17 - Güncelleme:
Kayserispor'dan ''maç günü'' tepkisi
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan Süper Lig 29 ve 30. hafta maç programına tepki gösterdi.

Açıkalın, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu haftalarda rakipleriyle aynı günde maç oynamak istediklerini belirtti.

Kayserispor için her karşılaşmanın önemli olduğu vurgulayan Açıkalın, "Bu ortamda rakiplerimizle eşit şartlarda oynama talebimizi yetkililere buradan iletiyoruz. Kayserispor Kulübü olarak taraftarımızın desteğine en çok ihtiyacımızın olduğu haftalarda, Türkiye Futbol Federasyonunun kulübümüzün maç planlaması hakkında yapmış olduğu bu kararı değiştirmesini ve ligin en kritik haftalarında rakiplerimizle eşit şartlarda aynı saatlerde mücadele etmek için saat değişikliği talebimizin ve resmi müracaatımızın değerlendirilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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