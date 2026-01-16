İSTANBUL 6°C / 2°C
Spor

Kayserispor'dan müjde! Transfer yasağı kalktı

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, sarı-kırmızılı kulübün transfer tahtasının açıldığını açıkladı.

16 Ocak 2026 Cuma 23:44
Kayserispor'dan müjde! Transfer yasağı kalktı
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kulübün zorlu bir süreçten geçtiğini ancak bu sürecin sabır, inanç ve mücadeleyle aşıldığını vurgulayarak, "Bazen bir şehir susar ama Kayseri asla vazgeçmez. Zor günlerden geçtik, sabrettik, inandık, mücadeleden hiç kopmadık ve bugün Kayserispor için yeni bir sayfanın kapılarını açıyoruz. Transfer tahtamız açılmıştır. Ama bilin ki açılan sadece bir tahta değil, bu şehrin umududur" ifadelerini kullandı.

Başkan Açıkalın, "Kayserispor armasına, tarihine ve taraftarına yakışır şekilde yeniden ayağa kalkacaktır. Bu forma için, bu şehir için, bu büyük camia için buradayız. Yönetimimizle, teknik ekibimizle, futbolcularımızla ve en önemlisi büyük Kayserispor taraftarıyla birlikte yolumuza devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

