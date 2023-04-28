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Spor

Kayserispor'dan Onur Bulut açıklaması

Kayserispor, ara transfer döneminde Beşiktaş'a transfer olan Onur Bulut ile ilgili bir açıklama yaptı.

28 Nisan 2023 Cuma 17:37 - Güncelleme:
Kayserispor'dan Onur Bulut açıklaması
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Kayserispor, 29 yaşındaki futbolcu için açtıkları davanın Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından reddedilmesinin ardından Tahkim Kurulu'na başvuracaklarını açıkladı.

İşte Kayserispor'un açıklama:

"Profesyonel futbolcu Onur Bulut'un Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ'ne transferi ile alakalı olarak TFF Uyuşmazlık Çözüm Kuruluna açmış olduğumuz dava kurul tarafından reddedilmiştir. Maddi gerçeklikten uzak ve hukuka aykırı olduğunu düşündüğümüz bu karara karşı, süresi İçerisinde TFF Tahkim Kuruluna müracaat edilecektir. TFF Yargılama süreci ardından verilen kararların adli denetim süreci de (İstinaf ve Yargıtay yolu) olacaktır. İlk derece mahiyetindeki bu hukuki süreç henüz tamamlanmamış olup, sürece ilişkin gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır."

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