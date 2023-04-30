İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2023 Pazar / 10 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4529
  • EURO
    21,4358
  • ALTIN
    1244.75
  • BIST100
    4617.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Kayserispor'dan Onur Bulut hamlesi

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Onur Bulut ile Kayserispor arasında yaşanan olayda oyuncuyu haklı bulmasının ardından sarı-kırmızlı ekip konuyu Tahkim Kurulu'na taşımayı planlıyor.

IHA30 Nisan 2023 Pazar 00:14 - Güncelleme:
Kayserispor'dan Onur Bulut hamlesi
ABONE OL

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu; Kayserispor'u haksız, Onur Bulut'u haklı buldu. Sarı kırmızılılar, konuyu Tahkim Kurulu'na taşıyor.

Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferi konusunda haksızlığa uğradığı gerekçesi ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvuran ve 3,5 Milyon Avro bonservis bedeli isteyen Kayserispor'un lehine karar çıkmadı. Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Onur Bulut'un fesihnamesinin haklı olduğu yönünde karar çıkması sarı kırmızılı kulübün Tahkim Kurulu'na başvurmasına sebebiyet verdi.

Kayserispor Kulübü, haksız bulunduğu Onur bulut transferi için Tahkim Kurulu'na itiraz edecek. Eğer itiraz haklı bulunursa Onur Bulut dosyasında Kayserispor bonservis bedeli isteyecek, eğer itiraz yerinde görülmez ise Onur bulut dosyası kapanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.