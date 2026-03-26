Kayserispor'dan son 6 sezonun en kötü performansı

Kayserispor, Süper Lig'de son 6 sezonun en kötü performansını sergiliyor.

IHA26 Mart 2026 Perşembe 10:33 - Güncelleme:
Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, bu sezon oldukça sıkıntılı günler yaşıyor. Hem oynadığı futbol, hem de aldığı sonuçlar ile başarıdan uzak kalan sarı kırmızılılar, son 6 sezon içerisinde en kötü dönemi içerisinde. Kadro genişliği, kadro kalitesi, mücadele seviyesi ile eleştirilerin odak noktası olan Kayserispor, küme düşmemek adına çaba sarf ediyor. Kayserispor, son 6 sezonda oynadığı 27 haftalık dilimde en az puan topladığı dönemi yaşıyor. Bu sezon sadece 4 kez galibiyet sevinci yaşayan sarı kırmızılı ekip, 2022-2023 sezonunda ise 14 kez hanesine 3 puan yazdırmıştı.

Kayserispor'un son 6 sezonun ilk 27 haftasında topladığı puanlar şöyle:

2020-2021 sezonu: 31 puan

2021-2022 sezonu: 38 puan

2022-2023 sezonu: 44 puan

2023-2024 sezonu: 38 puan

2024-2025 sezonu: 30 puan

2025-2026 sezonu: 23 puan

