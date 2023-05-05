İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2023 Cuma / 15 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4974
  • EURO
    21,4885
  • ALTIN
    1276.31
  • BIST100
    4429.24
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor'dan TFF'ye Onur Bulut başvurusu
Spor

Kayserispor'dan TFF'ye Onur Bulut başvurusu

Kayserispor Kulübü, Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferi hakkında verilen kararla ilgili açıklama yayınladı.

5 Mayıs 2023 Cuma 14:17 - Güncelleme:
Kayserispor'dan TFF'ye Onur Bulut başvurusu
ABONE OL

Kayserispor Kulübü sezon başında Beşiktaş'a transfer olan eski oyuncusu Onur Bulut'un transferiyle ilgili usulsüzlük olduğu iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kuruluna başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Onur Bulut'un Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ'ne transferi nedeniyle TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun vermiş olduğu karar ile alakalı olarak TFF Tahkim Kuruluna başvurmuş bulunmaktayız." denildi.

Onur Bulut Beşiktaş'a transfer olduktan sonra 7 maça çıktı, 6 kez ilk 11 olan milli oyuncu, Siyah - Beyazlı formayla gol sevinci yaşayamazken 1 kez gol pası verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.