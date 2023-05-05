Kayserispor'dan TFF'ye Onur Bulut başvurusu

Kayserispor Kulübü sezon başında Beşiktaş'a transfer olan eski oyuncusu Onur Bulut'un transferiyle ilgili usulsüzlük olduğu iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kuruluna başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Onur Bulut'un Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ'ne transferi nedeniyle TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun vermiş olduğu karar ile alakalı olarak TFF Tahkim Kuruluna başvurmuş bulunmaktayız." denildi.

Onur Bulut Beşiktaş'a transfer olduktan sonra 7 maça çıktı, 6 kez ilk 11 olan milli oyuncu, Siyah - Beyazlı formayla gol sevinci yaşayamazken 1 kez gol pası verdi.