İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ekim 2025 Pazartesi / 14 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,6993
  • EURO
    48,8675
  • ALTIN
    5295.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor'dan transfer yasağı açıklaması
Spor

Kayserispor'dan transfer yasağı açıklaması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor Kulübü, FIFA tarafından 3 dönem transfer yasağı getirilmesine ilişkin açıklama yaptı.

AA6 Ekim 2025 Pazartesi 18:08 - Güncelleme:
Kayserispor'dan transfer yasağı açıklaması
ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor Kulübü, FIFA tarafından 3 dönem transfer yasağı getirilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, eski futbolcuları Silviu Lung'un alacaklarına karşılık FIFA'ya başvurması sonucu kulüplerine tedbir amaçlı tescil yasağı getirildiği, futbolcuya ödeme yapıldığında tedbirin kaldırılacağı bildirildi.

Basında yer alan haberler sonrası bu bilgilendirmenin yapılamasına gerek duyulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Basında yer alan, kulübümüzün 3 dönem transfer yasağı cezası aldığına ilişkin gündemi dikkatle takip etmekteyiz. Spekülatif yorumlar nedeniyle kulübümüzün bu açıklamayı yapması gereği ortaya çıkmıştır. Eski futbolcumuz Silviu Lung'un alacaklarına ilişkin görülen ve taleplerin kısmen kabul gördüğü davanın kararının icrasına yönelik FIFA tarafından tedbir mahiyetinde bir tescil yasağı getirilmiş olup, futbolcuya ödeme yapıldıktan sonra tedbir FIFA tarafından kaldırılacaktır."

  • Zecorner Kayserispor Kulübü
  • FIFA transfer yasağı
  • Trendyol Süper Lig

ÖNERİLEN VİDEO

Deprem anı güvenlik kamerasında: Yaşanan korku böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.