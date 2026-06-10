İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2026 Çarşamba / 25 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,1392
  • EURO
    53,3642
  • ALTIN
    6184.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor'dan transfer yasağı açıklaması
Spor

Kayserispor'dan transfer yasağı açıklaması

Kayserispor Kulübü, transfer yasağının ve disiplin sürecinin kaldırıldığını açıkladı.

IHA10 Haziran 2026 Çarşamba 11:04 - Güncelleme:
Kayserispor'dan transfer yasağı açıklaması
ABONE OL

Kayserispor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Atletico Madrid dosyasından kaynaklanan transfer yasağının ve disiplin sürecinin kaldırıldığı bildirildi.

Kayserispor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Kurulu'nun 09.06.2026 tarihli kararı doğrultusunda, Atletico Madrid dosyasından kaynaklanan transfer yasağı kaldırılmış ve ilgili disiplin süreci kapatılmıştır. FIFA tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na da söz konusu yasağın ulusal sistemde derhal kaldırılması yönünde bildirimde bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadelerine yer verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya ramak kala! Kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.