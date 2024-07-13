Kayserispor'dan yeni sezon öncesi ilk prova

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, ilk hazırlık maçını Samsunspor ile oynayacak. Maç Salı günü Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde oynanacak.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik sorumlu Burak Yılmaz nezaretinde çalışan sarı kırmızılılar, ilk hazırlık maçında Süper Lig takımlarından Samsunspor ile karşılaşacak.
Kayserispor ile Samsunspor arasındaki müsabaka 16 Temmuz Salı günü Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde saat 18:00'de başlayacak.