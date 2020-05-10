DHA 10 Mayıs 2020 Pazar 19:19 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 19:19

Süper Ligde görev yapan ilk kadın başkan olan Berna Gözbaşı için Hes Kablo Kayserispor A takımı ve alt yapıda forma giyen futbolcular Anneler Günü mesajı paylaştılar.

Kulüp tarafından yayınlanan görüntülerde A takımda forma giyen Hasan Hüseyin Acar, Silviu Lung, Enver Cenk Şahin, Yasir Subaşı, Mert Kula, Ziya Alkurt, Nurettin Korkmaz, Campanharo, İsmail Çipe ve Doğan Alemdar ile alt yaş grubunda forma giyen futbolculardan bazıları Berna Gözbaşı'nın Anneler Gününü kutladı. Video yayınlayan futbolcular "İyi ki doğdun Berna başkan" dediler.