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Spor

Kayserispor'u bekleyen zorlu 9 maç

Kayserispor, 4'ü iç saha olmak üzere 9 müsabakaya çıkacak ve sezonu tamamlayacak.

IHA1 Nisan 2025 Salı 14:48 - Güncelleme:
Kayserispor'u bekleyen zorlu 9 maç
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Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, 9 maça çıkacak. 4'ünü sahasında 5'ini deplasmanda oynayacak sarı kırmızılılar, kümede kalmak adına yeterli puanları toplayıp önümüzdeki sezonda Süper Lig'de yeralmak istiyor. Geride kalan 29 haftada 30 puan toplayan Kayserispor, bundan sonra oynayacağı maçlarda kârlı ayrılarak hedefine ulaşmak amacında.

Kayserispor, bundan sonraki haftalarda Adana Demirspor, Fenerbahçe, Alanyaspor, Galatasaray ve Samsunspor ile deplasmanda, Kasımpaşa, Rizespor,. Antalyaspor ve Bodrumspor ile sahasında karşılaşacak.

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