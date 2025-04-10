İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2025 Perşembe / 12 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9617
  • EURO
    42,0624
  • ALTIN
    3790.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor'u yabancı golcüleri sırtlıyor
Spor

Kayserispor'u yabancı golcüleri sırtlıyor

Trendyol Süper Lig'de kalma mücadelesi veren ve son haftalarda aldığı puanlarla yükselişte olan Bellona Kayserispor'u yabancı oyuncuları sırtlıyor.

AA10 Nisan 2025 Perşembe 11:59 - Güncelleme:
Kayserispor'u yabancı golcüleri sırtlıyor
ABONE OL

Kayserispor'da teknik direktör Sergej Jakirovic'in göreve gelmesinin ardından ligdeki 9 karşılaşmada atılan 15 golün 12'sinde yabancı oyuncunun imzası bulunuyor.

Kayserispor'un 17 puan kazandığı 9 haftalık periyotta; Duckens Nazon 4, Stephane Bahoken 3 ve Miguel Cardoso ise 2 gol kaydetti.

Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca söz konusu dönemde Joseph Attamah, Carlos Mane ile Ali Karimi birer kez gol sevinci yaşadı.

Kayserispor'un yükselişe geçtiği dönemde yerli oyunculardan Ramazan Civelek, Talha Sarıarslan ve Kartal Kayra Yılmaz ise birer golle katkı sağladı.

MİGUEL CARDOSO, 2 GOLÜNÜN YANINDA 4 DE ASİST YAPTI

Kayserispor'un çıkışa geçtiği 9 haftalık süreçte atılan gollerin yanı sıra asistlerde de yabancı oyuncular dikkati çekiyor.

Bu periyotta Miguel Cardoso 4 golün pasını verirken, Mehdi Bourabia 3, Ramazan Civelek ve Gökhan Sazdağı ise 2'şer asist yaptı.

Sarı-kırmızılı ekipte Carlos Mane, Kartal Kayra Yılmaz, Ali Karimi ve Duckens Nazon da 1'er golün pasını verdi.

KAYSERİSPOR BU SÜREÇTEKİ 17 PUANIN 13'ÜNÜ EVİNDE ALDI

Ligde kalma mücadelesi veren Kayseri temsilcisi, çıkışa geçtiği son 9 haftada evinde rakiplerine üstünlük sağladı.

Söz konusu süreçte sahasında 5 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakaların 4'ünden galibiyetle ayrıldı.

Evindeki karşılaşmaların birinden sahadan 1 puanla ayrılan Kayserispor, deplasmanda ise aynı başarıyı gösteremedi.

Deplasmandaki tek galibiyetini Adana Demirspor'a karşı alan sarı-kırmızılı ekip, konuk olduğu bir karşılaşmada da rakibiyle yenişemedi.

Kayserispor, deplasmandaki 2 mücadelede ise sahadan yenik ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, 30. hafta sonunda 33 puanla 15. sırada yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.