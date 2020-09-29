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Spor

Kayserispor'un 13 yabancısı var

Hes Kablo Kayserispor'da son ayrılıklar neticesinde 13 yabancı oyuncu kaldı.

IHA29 Eylül 2020 Salı 09:47 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 09:47
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2019-2020 futbol sezonu sonrasında kadro yapılanmasına giden ve bir çok oyuncusu ile yolunu ayıran Hes Kablo Kayserispor’da 13 yabancı oyuncu bulunuyor. Takıma katılan yeni transferlerden sonra Anthony ve Situm’un gönderilmesi neticesinde 13 yabancı futbolcu kaldı. Hes Kablo Kayserispor’da bulunan yabancı oyuncular şunlar: 

Aaron Justin Lennon, Cristian Sapunaru, Daniel Avromovski, Dimitrios Kolovetsıos, Gustavo Campanharo, Harrison Manzala, Joseph Attamah, Miguel Lopes, Pedro Henrique, Silviu Lung, Wilfried Kanga, Yaw Ackah ve Zoran Kvrzic.

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