14 Ekim 2025 Salı
Spor

Kayserispor'un 2 sezondur ilk 8 haftada yüzü gülmedi

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligde galibiyet hasreti çekerken 2 sezondur ilk 8 haftada kazanamıyor.

14 Ekim 2025 Salı 09:51
Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, 2025-2026 sezonunun ilk 8 haftasında galibiyet yüzü göremedi. Çıktığı 8 maçta 5 beraberlik 3 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar 5 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü. Galibiyet hasreti çeken Kayserispor, 2024-2025 sezonunun ilk 8 maçında da galip gelememişti. Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezonun ilk 8 haftasında 5 beraberlik 3 mağlubiyet almıştı. Kayserispor bu süreçte 8 gol atarken 17 gol yemişti.

Geçen sezon ilk galibiyetini Hatayspor'u 1-0 yenerek alan Kayserispor, bu sezonun 9. haftasında sahasında Samsunspor ile karşılaşacak.

