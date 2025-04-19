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Spor

Kayserispor'un 5 sezondur Fenerbahçe karşısında yüzü gülmüyor

Süper Lig'in 32. haftasında İstanbul'da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor, rakibine karşı 5 sezondur deplasmanda galibiyet elde edemiyor.

IHA19 Nisan 2025 Cumartesi 10:46 - Güncelleme:
Kayserispor'un 5 sezondur Fenerbahçe karşısında yüzü gülmüyor
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Fenerbahçe ile karşılaşacak Kayserispor, 5 sezondur rakibini deplasmanda mağlup edemiyor.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın saat 19.00'da deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Kayserispor, birbirinden önemli eksikleri bulunmasına rağmen rakibinden puan veya puanlar almak istiyor. Kayserispor, güçlü rakibini İstanbul'da son olarak 5 sezon önce mağlup etti. 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan Kayserispor, sonrasında deplasmanda oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon İstanbul'daki maçı 3-0, bu sezon ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan mücadeleyi 6-2'lik skorla kaybetti.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan son 5 sezonda alınan sonuçlar şöyle:

2019-2020 Fenerbahçe-Kayserispor: 2-1

2020-2021 Fenerbahçe-Kayserispor: 3-0

2021-2022 Fenerbahçe-Kayserispor: 2-2

2022-2023 Fenerbahçe-Kayserispor: 2-0

2023-2024 Fenerbahçe-Kayserispor: 3-0

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