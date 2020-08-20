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Spor

Kayserispor'un alt yapısına antrenör takviyesi

Kayserispor alt yapısının teknik heyetinde büyük değişiklikler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar yeni sezona yeni antrenörlerle başlayacak.

IHA20 Ağustos 2020 Perşembe 09:32 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 09:32
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Kayserispor alt yapısında önemli değişiklikler oldu. Geçen sezonun devre arasında sarı kırmızılı kulüpte göreve başlayan Sportif Koordinatör Uğur Kulaksız, geleceğin takımını oluşturacak yaş gruplarını çalıştıracak antrenörleri Kayserispor çatısı altında topluyor. Alt Yapı Sportif Koordinatörü Uğur Kulaksız, "Kayserispor’un geleceğini oluşturacak bir ekip kurmaya özen gösterdik. Gücümüze güç katacak, kulübümüze faydası olacak değerli antrenörler ile anlaştık. 1-2 antrenör daha göreve başlayacak. Önümüzdeki günlerde hangi yaş grubunu hangi antrenör arkadaşın çalıştıracağını da belirleyeceğiz. Umarım başarılı bir dönem geçiririz. Göreve başlayan antrenörlere başarılar diliyorum" dedi.

Hes Kablo Kayserispor alt yapısında görev yapacak antrenörlerin isimleri şunlar: Uğur Kulaksız (Sportif Koordinatör), Abdullah Büber (İdari Koordinatör), Alper Kelkitli (Gelişim Direktörü), Ferit Alper Salgın, Mustafa Esmeray, Emin Gök, Erkan Demirel, Murat Öztaş, Murat Bozdemir, Ümit Ulucan, Enes Karakaya, Gökhan Dursun, Şıhhamit Sayıcı, Emin Aydoğdu, Hasan Akdoğdu.

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