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Spor

Kayserispor'un Ankaragücü maçı kadrosu açıklandı! Önemli eksikler var

Deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Kayserispor'un maç kadrosu belli oldu.

IHA8 Ocak 2023 Pazar 10:03 - Güncelleme:
Kayserispor'un Ankaragücü maçı kadrosu açıklandı! Önemli eksikler var
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Ankara'da Ankaragücü'nün konuğu olacak Kayserispor'un maç kadrosu belli oldu. Sakatlığı bulunan Mame Thiam, Mario Gavranovic, Nurettin Korkmaz ve sarı kart cezalısı olan Bernard Mensah'ın yer almadığı kadroda 21 futbolcu bulunuyor.

Teknik Direktör Çağdaş Atan, Ankaragücü maçı kadrosuna Bilal Bayezit, Cenk Gönen, Abdulkadir, Onur Bulut, Ramazan Civelek, Dimitrios Kolovetsios, Majid Hosseini, Arif Kocaman, Lionel Carole, Anthony Uzodimma, Ali Karimi, Yaw Ackah, Olivier Kemen, Carlos Mane, Emrah Başsan, Gökhan Sazdağı, Campanharo, Cardoso, Talha Sarıaslan, Mustafa Pektemek ve İlhan Parlak'ı dahil etti.

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