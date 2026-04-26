  • Kayserispor'un bileği Rizespor'a bükülmüyor
Spor

Kayserispor'un bileği Rizespor'a bükülmüyor

Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor ile oynadığı son 9 maçta mağlup olmadı.

IHA26 Nisan 2026 Pazar 12:32
Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, sahasında oynadığı son 9 maçta Çaykur Rizespor'a karşı mağlup olmuyor. Sahasındaki son yenilgisini 12 Nisan 2014 tarihinde 2-0'lık sonuç ile alan Kayserispor, sonrasında oynadığı 9 maçta 6 kez kazanırken 3 kez de berabere kaldı.

Kayserispor'un sahasında Rizespor ile oynadığı son 10 maç ve sonuçları şöyle;

25/04/26 Kayserispor-Rizespor 2-0

27/04/25 Kayserispor-Rizespor 1-0

21/10/23 Kayserispor-Rizespor 3-1

15/04/22 Kayserispor-Rizespor 1-1

03/03/21 Kayserispor-Rizespor 2-1

09/12/19 Kayserispor-Rizespor 1-0

06/10/18 Kayserispor-Rizespor 2-2

25/09/16 Kayserispor-Rizespor 2-1

28/10/15 Kayserispor-Rizespor 0-0

12/04/14 Kayserispor-Rizespor 0-2

