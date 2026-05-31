Spor

Kayserispor'un borcu 2.2 milyar TL

1. Lig ekiplerinden Kayserispor'un borcu belli oldu. Sarı-kırmızılı ekibin borcunun 2 milyar 200 milyon TL olduğu tespit edildi.

IHA31 Mayıs 2026 Pazar 11:18
Yıllar sonra Süper Lig'e veda eden Kayserispor'un borcunun 2 milyar 200 milyon TL olduğu öğrenildi. 2025 - 2027 sezonunda TFF 1. Lig'de boy gösterecek olan Kayserispor'un mali borcu 2 milyar 200 milyon TL olarak tespit edildi. 250 Milyon TL SGK borcu olan sarı kırmızılı ekibin 350 milyon TL de eski başkan Berna Gözbaşı'nın borcu bulunuyor.

Futbolcu maaşları başta olmak üzere ciddi borç içerisinde olan Kayserispor'un bazı yöneticilere ve TFF'ye de borcu olduğu öğrenildi.

