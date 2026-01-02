İSTANBUL 8°C / 5°C
2 Ocak 2026 Cuma
  • Kayserispor'un devre arası kampı başlıyor
Kayserispor'un devre arası kampı başlıyor

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'un Antalya kamp programı belli oldu.

Kayserispor; 2025-2026 sezonu devre arası hazırlıkları kapsamında Antalya'nın Belek bölgesinde kampa girecek. Sarı kırmızılı ekip, 2-11 Ocak tarihleri arasında Belek'te çalışma yapacak. Teknik heyetin yönetiminde yoğun bir hazırlık süreci geçirecek olan Kayserispor, kamp programı kapsamında 2 hazırlık maçı da oynayacak. Sarı kırmızılılar, 6 Ocak'ta Romanya temsilcisi FC Hermannstadt ile karşı karşıya gelecek. Kampın son gününde ise 11 Ocak'ta Çek Cumhuriyeti ekiplerinden SK Artis Brno ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak.

Kayserispor'da kamp sürecinde fiziksel ve taktik çalışmaların yanı sıra yeni oyun planları üzerinde de durulması bekleniyor.

