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Spor

Kayserispor'un en zor döneminde Mensah ve Diego yok

Süper Lig'de bitime iki hafta kala kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor'da, Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören Bernard Mensah ve Diego Angelo sezonu erken kapattı. En az iki maç ceza alması beklenen ikili, takımlarının Başakşehir ve Trabzonspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

IHA14 Temmuz 2020 Salı 11:03 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 11:05
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Hes Kablo Kayserispor’da Bernard Mensah ve Diego Angelo Gaziantep FK maçında gördükleri kırmızı kartlar ile sezonu erken kapattı.

Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor’da iki önemli oyuncu sezonu erken kapattı. Gaziantep FK maçının ikinci yarısında önce Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah, ardından Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Angelo gördükleri kırmızı kartlar ile cezalı duruma düştüler. Sportmenlik dışı harekette bulunup direkt kırmızı kart gördükleri için PFDK’dan en az 2 maç ceza alacak olan Bernard Mensah ve Diego Angelo, ligin son 2 haftasında oynanacak olan Medipol Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek.

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