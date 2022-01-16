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Spor

Kayserispor'un forveti Carlos Mane 21 maç sonra golle tanıştı

Yukatel Kayserispor'un Portekizli oyuncusu Carlos Mane, bu sezon ilk golünü kaydetti.

IHA16 Ocak 2022 Pazar 10:58 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 10:58
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Yukatel Kayserispor'un sezon başında transfer ettiği orta saha oyuncusu Carlos Mane ligin 21. haftasında Adana Yeni Stadyumu'nda oynanan ve 1-1 sona eren Adana Demirspor maçında takımının tek golünü attı. Adana Demirspor maçında oyuna 61. dakikada Miguel Cardoso'nun yerine dahil olan Carlos Mane 87. dakikada attığı golle takımına beraberliği getirdi.

Topu ağlara gönderdikten sonra büyük sevinç yaşayan Carlos Mane sarı kırmızılı forma ile ligde ilk golünü attı. Carlos Mane bu sezon ligde 21 maçta forma giydi.

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