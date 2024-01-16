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Spor

Kayserispor'un galibiyet hasreti büyüyor

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilen Kayserispor'un galibiyet hasreti 5 maça yükseldi.

AA16 Ocak 2024 Salı 09:50 - Güncelleme:
Kayserispor'un galibiyet hasreti büyüyor
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilen Mondihome Kayserispor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde sezona iyi başlangıç yapan sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 4 maçta 1 galibiyet 3 beraberlikle 6 puan aldı.

Sezonun 5. haftasında göreve gelen Recep Uçar'la çıkışa geçen Kayseri temsilcisi, son galibiyetini 15. haftada Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 yenerek elde etti.

Ligin 17. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 4-3 yenilen ve daha sonra sırasıyla TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0, EMS Yapı Sivasspor'a 3-1, VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-1'lik skorla boyun eğen Kayserispor, son olarak Galatasaray'a 2-1 yenildi.

Sarı-kırmızılılar 20 haftada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonunda topladığı 29 puanla 8. sırada bulunuyor.

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