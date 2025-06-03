Kayserispor'un golcüsü Duckens Nazon

Kayserispor, Süper Lig 2024-2025 sezonunda oynadığı 36 maçta 45 gol atma başarısı gösterdi. Rakiplerine karşı 11 müsabakada galibiyet sevinci yaşayan Kayserispor'da en golcü isimler yabancı oyuncular oldu. Kayserispor forması ile 2024-2025 futbol sezonunda en çok gol atan isim Duckens Nazon oldu. Nazon rakip ağlara 9 gol bıraktı. Duckens Nazon, forma giydiği 33 müsabakada Eyüpspor, Sivasspor, Konyaspor (2), Göztepe, Hatayspor, Fenerbahçe, Bodrumspor ve Samsunspor maçlarında gol sevinci yaşadı.

Kayserispor'un diğer gollerini Cardoso (8 gol), Stephane Bahoken (5 gol), Aylton Boa Morte (4 gol), Kartal Kayra Yılmaz (3 gol), Carlos Mane (3 gol), Ramazan Civelek (3 gol), Hasan Ali Kaldırım (2 gol), Talha Sarıaslan (2 gol), Dimitrios Kolovetsios, Arif Kocaman, Ali Karimi, Joseph Attamah, Mehdi Bourabia, Djiku kendi kalesine (Fenerbahçe) attı.