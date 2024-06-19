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Spor

Kayserispor'un harcama limiti 833 milyon TL

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, 2024-2025 sezonunda yüzde 30 sapma ile toplam 833 milyon 344 bin TL harcayacak.

IHA19 Haziran 2024 Çarşamba 15:47 - Güncelleme:
Kayserispor'un harcama limiti 833 milyon TL
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2024-2024 Sezonu Süper Lig takım harcama Limitlerini belirledi. Buna göre, yeni sezon için en çok harcama limiti Galatasaray'a verilirken en az limit ise Kasımpaşa'ya verildi. Kayserispor, en yüksek harcama limitine sahip 7. takım konumunda yer aldı. En çok harcama limiti alan Galatasaray için yüzde 30 sapma ile birlikte 3 milyar 437 milyon 333 bin TL belirlenirken, Kayserispor için yüzde 30'lık sapma oranı ile 833 milyon 344 bin TL harcama limiti belirlendi.

Kayserispor'un takım harcama limiti 641 milyon 34 bin TL olurken, yüzde 30 sapma ile 833 milyon 344 bin TL olarak açıklandı.

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