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Spor

Kayserispor'un hedefi 44 puan

Süper Lig'in 33. haftasında Sahasında Rizespor ile karşılaşacak Kayserispor, rakibini mağlup ederek 44 puana erişmek istiyor.

IHA12 Nisan 2022 Salı 10:03 - Güncelleme: 12 Nisan 2022 Salı 10:03
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Süper Lig'de 5 hafta sonra kazanan Kayserispor, sahasında da Rizespor'u yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Cuma günü oynanacak maçın hazırlıklarına başlayan sarı kırmızılı takımda Mensah'ın sakatlığı devam ediyor. Kemen'in sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyeceği maçta İsviçreli futbolcu Mario Gavranovic'in oynaması bekleniyor. Cezası biten Onur Bulut da bu maçta takımındaki yerini alacak.

Kayserispor ile Rizespor arasında oynanacak Süper Lig 33. hafta maçı Cuma günü Kadir Has Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak.

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