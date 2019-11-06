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SPOR

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Kayserispor'un isim sponsoru ligin ikinci yarısından itibaren değişecek

Son olarak İstikbal Mobilya ile sponsorluk anlaşması imzalayan Kayserispor, ismini yeniden değiştiriyor.

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Erciyes Anadolu Holding bünyesinde bulunan HES Kablo, Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un ligin ikinci yarısından itibaren isim sponsoru olacak.

Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin, yazılı açıklamasında, İstikbal Mobilya Kayserispor'un isim değişikliğinin karara bağlandığını belirtti.

Ertekin, İstikbal Mobilya Kayserispor'un, ligin ikinci yarısından itibaren HES Kablo Kayserispor olarak anılacağını, kararın kulübe resmi yazıyla gönderildiğini aktardı.

(AA)

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