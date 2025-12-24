İSTANBUL 14°C / 10°C
  Kayserispor'un istatistikleri dikkat çekti! 17 maçta 42 sarı ve 2 kırmızı kart
Spor

Kayserispor'un istatistikleri dikkat çekti! 17 maçta 42 sarı ve 2 kırmızı kart

Kayserispor, Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı 17 maçta 42 sarı kart görürken, 2 kez de kırmızı kart gördü.

24 Aralık 2025 Çarşamba 11:03
Kayserispor'un istatistikleri dikkat çekti! 17 maçta 42 sarı ve 2 kırmızı kart
Süper Lig'de ilk yarıyı geride bırakan Kayserispor, sahadaki mücadeleci kimliğiyle birlikte disiplin istatistikleriyle de dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk yarısında oynadığı 17 karşılaşmada toplam 42 sarı kart, 2 kırmızı kart gördü. Bu istatistikle Gaziantep FK ve Rizespor'dan sonra en fazla kart gören takım olan Kayserispor'da Furkan Soyalp, Lionel Carole, Miguel Cardoso ve Ramazan Civelek 4'er sarı kart gördü. Opoku, Abdulsamet, Dorukhan, Bennaser 3'er kez, Mendes, Bilal Bayezit, Onugkha, Gökhan Sazdağı 2'şer kez, Benes, Eray Özbek, Carlos Mane, Jung, Tuci, Hosseini ise 1'er kez sarı kart gördüler.

Kayserispor'da kırmızı kart gören isimler de Joao Mendes ile Benes oldu.

