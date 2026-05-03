Kayserispor'un konuğu Eyüpspor

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında alt sıraları ilgilendiren maçta Zecorner Kayserispor ile ikas Eyüpspor karşı karşıya gelecek.
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Ligde çıktığı 31 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik, 17 yenilgi yaşayan ikas Eyüpspor, topladığı 28 puanla ve averajla 15. sırada yer alıyor.
Zecorner Kayserispor ise 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 mağlubiyet sonucunda topladığı 26 puanla 17. sırada bulunuyor.
İki takım arasında sezonun ilk devresinde İstanbul'da oynanan maç 1-1 sona ermişti.